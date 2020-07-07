18-летняя девушка совершила ДТП в Тверской области

7 Июль 2020 2020-07-07T14:36:56+03:00

В ДТП пострадали двое Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла около 22:40 вечера, 6 июля, на 14-м км автодороги Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка в Калининском районе Тверской области.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что трезвая 18-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2114", ехала в направлении деревни Рязаново, проявила невнимательность к дорожной обстановке, съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадала водитель и 19-летний мужчина-пассажир, с травмами они доставлены в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU