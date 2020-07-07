Пожилой водитель опрокинулся в кювет на автомобиле в Тверской области

7 Июль 2020 2020-07-07T13:41:44+03:00

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Авария произошла вечером, 6 июля, на 26-м км автодороги Андреаполь-Хотилицы-Спиридово в Андреапольском районе Тверской области.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 70-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 21120", двигаясь в направлении деревни Хотилицы, не справился с управлением и опрокинулся в кювет на автомобиле.

Мужчина получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU