Пожилой водитель опрокинулся в кювет на автомобиле в Тверской области
Мужчина не справился с управлением
Водитель на легковушке опркинулся в кюветФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 6 июля, на 26-м км автодороги Андреаполь-Хотилицы-Спиридово в Андреапольском районе Тверской области.
По информации УГИБДД России по Тверской области, 70-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 21120", двигаясь в направлении деревни Хотилицы, не справился с управлением и опрокинулся в кювет на автомобиле.
Мужчина получил травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU