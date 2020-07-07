Грозы, град и сильный ветер обрушатся на Тверскую область
МЧС вновь предупреждает о непогоде
На Тверскую область надвигаются грозы и градФото: Анатолий ЖДАНОВ
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7 июля в отдельных районах Тверской области ожидается гроза, град, усиление ветра при грозе отдельными порывами 15-20 м/с. О непогоде, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает региональное МЧС.
Ранее жителей уже известили о том, что 7 и 8 июля в Верхневолжье пройдут сильные дожди.
Как оказалось, это не все сюрпризы погоды, которые нас ожидают в ближайшие дни.
ГУ МЧС России по Тверской области обращается к жителям и гостям региона с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU