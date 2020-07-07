У жителя Тверской области украли 18 чугунных радиаторов

7 Июль 2020 2020-07-07T13:24:44+03:00

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В дежурную часть Зубцовского отдела полиции обратился 53-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с территории его домовладения украли 18 чугунных радиаторов общей стоимостью более 11 000 рублей.

В ходе розыска поозреваемый был задержан. Им оказался неработающий ранее судимый 28-летний местный житель. Злоумышленник пояснил, что похищенное он сдал в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

По ч. 2 статьи 158 УК РФ возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU