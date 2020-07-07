У жителя Тверской области украли 18 чугунных радиаторов
Злоумышленник задержан
Подозреваемого задержала полицияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В дежурную часть Зубцовского отдела полиции обратился 53-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с территории его домовладения украли 18 чугунных радиаторов общей стоимостью более 11 000 рублей.
В ходе розыска поозреваемый был задержан. Им оказался неработающий ранее судимый 28-летний местный житель. Злоумышленник пояснил, что похищенное он сдал в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил на личные нужды.
По ч. 2 статьи 158 УК РФ возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU