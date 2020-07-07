2020-07-07T13:12:11+03:00
Происшествия

Пьяный ранее судимый мужчина поджигал машины в Твери

Теперь он ответит по закону
Ирина СЕРГЕЕВА
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Мужчина выпил и стал поджигать чужие машины. Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской областиМужчина выпил и стал поджигать чужие машины. Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области
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Во вторник 7 июля был задержан подозреваемый в поджоге автомобилей, произошедшем в прошлую субботу.

В тот день пожарные приехали на вызов во двор одного из домов по улице Благоева, где горели несколько автомашин. После тушения пожара на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они осмотрели сгоревшие автомобили и опросили их владельцев. Как оказалось, причиной стал поджог.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался не работающий 32-летний мужчина, который ранее был судим. Его задержали и доставили в отдел полиции, где он признался в совершении поджога.

Будучи в нетрезвом состоянии, подозреваемый открыл один из автомобилей и поджег его изнутри. После этого он сделал то же самое с другими машинами, поджигая брызговики и ремни безопасности.

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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