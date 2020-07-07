2020-07-07T12:44:04+03:00
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Козловы - бесплатно, Волковы - по двойному тарифу: В Твери вновь заработал Музей Козла

Работа осуществляется согласно предписанным рекомендациям
Ирина ТАРАСОВА
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Добро пожаловать в гости!Добро пожаловать в гости!Фото: Ирина ТАРАСОВА
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В Твери после режима самоизоляции возобновил работу «Музей Козла».

В соответствии с рекомендациями деятельность музея будет осуществляться следующим образом:

- В Музей одновременно допускаются экскурсионные группы до 5-7 человек с соблюдением при проведении экскурсии социальной дистанции и при наличии у посетителей индивидуальных масок. - Время индивидуальных и групповых посещений будет регламентировано: одна экскурсия в час. При проведении заказанной экскурсии Музей будет закрыт для остальных посетителей. - Время проведения групповых и индивидуальных посещений: 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00.

А вот стоимость посещения, как и прежде, зависит от фамилии: Козловы - бесплатно, Волковы - по двойному тарифу.

Обычные граждане - 150, школьники, студенты и пенсионеры - 100, дошкольники - 50.

Экскурсионное обслуживание - 400 р. на всю группу до 23 человек. Дата и время экскурсии планируется заранее! Посещение без экскурсии - приехать можно в любой день работы Музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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