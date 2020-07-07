7 Июль 2020 2020-07-07T12:40:53+03:00

День семьи, любви и верности в Твери отметят онлайн Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для жителей будут организваны мастер-классы, выставки и конкурсы

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День семьи, любви и верности, 8 июля, в Твери отметят онлайн. Праздничные мероприятия будут организованы в муниципальных учреждениях культуры, библиотеках, досуговых центрах.

С 10:00 утра в библиотеках города начнутся мастер-классы и познавательные часы. Желающие смогут принять участие в конкурсе цифровых фотографий, онлайн экспозиции, семейных флешмобах, мастер-классе по изготовлению ромашки - символа праздника, броши и т.д.

C 10:00 до 18:00 в группе "Молодежь Твери" и на странице Подростково-молодежного центра в социальной сети Вконтакте будут проходить акция "Тайное послание", челлендж "Дружим семьями" и конкурс рисунков "Семья вместе – душа на месте".

ИСТОЧНИК KP.RU