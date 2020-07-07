В Тверской области меняется расписание пригородного поезда "Едрово-Бологое"

7 Июль 2020 2020-07-07T12:26:47+03:00

По-новому он будет ездить с 11 июля

Изменить размер текста: A A

11 июля пригородный поезд "Едрово-Бологое" начнёт ходить по новому расписанию. Об изменениях сообщила пресс-служба Московско-Тверской ППК.

Каждый день, кроме пятницы и воскресенья, поезд будет отправляться из Едрово на 15 минут раньше - в 16:25 и прибывать в Бологое в 17:18.

По пятницам и воскресеньям отправление из Едрово переносится на 20 минут позже - 22:08, прибытие в Бологое - в 23:00.

Подробно ознакомиться с расписанием можно на станциях или на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".

ИСТОЧНИК KP.RU