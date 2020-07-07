2020-07-07T12:26:47+03:00
Общество

В Тверской области меняется расписание пригородного поезда "Едрово-Бологое"

По-новому он будет ездить с 11 июля
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области меняется расписание пригородного поезда "Едрово-Бологое"В Тверской области меняется расписание пригородного поезда "Едрово-Бологое"Фото: Ольга Крыльцова
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11 июля пригородный поезд "Едрово-Бологое" начнёт ходить по новому расписанию. Об изменениях сообщила пресс-служба Московско-Тверской ППК.

Каждый день, кроме пятницы и воскресенья, поезд будет отправляться из Едрово на 15 минут раньше - в 16:25 и прибывать в Бологое в 17:18.

По пятницам и воскресеньям отправление из Едрово переносится на 20 минут позже - 22:08, прибытие в Бологое - в 23:00.

Подробно ознакомиться с расписанием можно на станциях или на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".

ИСТОЧНИК KP.RU

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