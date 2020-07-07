Только в Бельском районе Тверской области никто не болеет коронавирусом

7 Июль 2020 2020-07-07T11:03:36+03:00

В Тверской области 86 человек скончались от коронавируса Фото: ПТО

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В Тверской области, по данным оперштаба на 7 июля, подтверждено 36 новых случаев коронавируса. За сутки выздоровели 112 человек. За весь период из больниц выписаны 2966 пациентов.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3909 случаев COVID-19. 86 человек скончались.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу по-прежнему остаются:

Тверь 1318 (+11 за сутки)

Кимры 542

Конаковский район 352 (+7)

Лихославльский район 235

Калининский район 225 (+2).

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки. В разных муниципалитетах ежедневно фиксируют случаи заболевания, кроме Бельского района. Там сначала пандемии не выявлено ни одного случая коронавируса.

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU