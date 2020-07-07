Только в Бельском районе Тверской области никто не болеет коронавирусом
В Тверской области, по данным оперштаба на 7 июля, подтверждено 36 новых случаев коронавируса. За сутки выздоровели 112 человек. За весь период из больниц выписаны 2966 пациентов.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3909 случаев COVID-19. 86 человек скончались.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу по-прежнему остаются:
Тверь 1318 (+11 за сутки)
Кимры 542
Конаковский район 352 (+7)
Лихославльский район 235
Калининский район 225 (+2).
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки. В разных муниципалитетах ежедневно фиксируют случаи заболевания, кроме Бельского района. Там сначала пандемии не выявлено ни одного случая коронавируса.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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