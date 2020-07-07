В Тверской области коронавирусом переболели 2966 человек
В Тверской области продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе подтверждено 36 новых случаев. Всего, по данным на 7 июля, инфекция выявлена у 3909 человек.
С начала пандемии из больниц выписаны 2966 человек (+112 за минувшие сутки).
В настоящее время 857 (-79 за сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков.
86 человек скончались от коронавируса (+3 за минувшие сутки).
Всего в стране, по данным на 7 июля, подтверждено 6368 случаев заражения коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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