МЧС предупреждает о сильном дожде жителей Тверской области
В ближайшие 1-3 часа 7 июля в отдлеьных районах Тверской области пройдут ливневые дожди. Осадки возможны и в течение дня 8 июля. О непогоде жителей Верхневолжья, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает региональное МЧС.
Несмотря на сильный дождь, днем 7 июля будет жарко, до +24... +29 градусов. Ночью прохладнее +13... +18 градусов. До выходных столбик термометра не поднимется выше отметки +23 градуса. Также возможны осадки.
ГУ МЧС России по Тверской области призывает жителей внимательно относиться к собственной безопасности.
Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.
ИСТОЧНИК KP.RU