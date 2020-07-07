МЧС предупреждает о сильном дожде жителей Тверской области

7 Июль 2020 2020-07-07T10:31:02+03:00

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В ближайшие 1-3 часа 7 июля в отдлеьных районах Тверской области пройдут ливневые дожди. Осадки возможны и в течение дня 8 июля. О непогоде жителей Верхневолжья, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает региональное МЧС.

Несмотря на сильный дождь, днем 7 июля будет жарко, до +24... +29 градусов. Ночью прохладнее +13... +18 градусов. До выходных столбик термометра не поднимется выше отметки +23 градуса. Также возможны осадки.

ГУ МЧС России по Тверской области призывает жителей внимательно относиться к собственной безопасности.

Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

ИСТОЧНИК KP.RU