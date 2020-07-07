2020-07-07T10:21:28+03:00
Общество

Вертолетом санавиации в Тверь доставили пациента из Западнодвинской ЦРБ

Помощь потребовалась мужчине
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Вертолет санавиации вылетал на срочный вызов Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиВертолет санавиации вылетал на срочный вызов Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:

6 июля привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Западнодвинской ЦРБ.

В 16:06 экипаж вертолёта КА-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в Западнодвинский район для транспортировки больного.

В 19:28 мужчина был доставлен в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области меняется расписание пригородного поезда "Едрово-Бологое"
Только в Бельском районе Тверской области никто не болеет коронавирусом
В Тверской области коронавирусом переболели 2966 человек
МЧС предупреждает о сильном дожде жителей Тверской области
Вертолетом санавиации в Тверь доставили пациента из Западнодвинской ЦРБ
В Твери автомобилист сбил девочку на велосипеде и скрылся
"Полежайкин" напугал подписчиков жутким фото из больницы в Твери
Возле Смоленского захоронения в Твери вандалы испортили цветники и опрокинули вазоны
В Тверской области на трассе сгорел "КамАз"
В Твери вновь появится граффити с изображением Александра Солженицына
Ребенка, ушедшего днем из детского сада в Твери, нашли и вернули родителям
Машина в Тверской области из-за поломки колеса врезалась в металлическое ограждение
Агрогигант построит еще шесть свиноводческих комплексов в Тверской области
В Тверской области преступная группа воровала топливо с автозаправки
За тверскими лесами и торфянниками следят беспилотники
Мужчина со шрамами пропал в районе лодочной станции в Твери
Гордума Твери намерена передать "ПАТП-1" в собственность региона
В центре Твери продолжается ремонт здания для Дворца бракосочетания
В Тверской области ЕГЭ по русскому языку пишут 5492 выпускника
Пятилетний ребёнок самовольно ушёл из детского сада в Твери
В Тверской области пьяная женщина зарезала мужчину
Исследователи подсчитали, сколько в Тверской области бедных
Мусор с проезжающего грузовика тяжело травмировал пассажирку мотоцикла в Тверской области
В Тверской области вырос объем господдержки льноводства
Житель Тверской области купил диплом инженера в переходе московского метро и устроился на работу
Сыр с кишечной палочкой производили в Конаковском районе Тверской области