Вертолетом санавиации в Тверь доставили пациента из Западнодвинской ЦРБ
Помощь потребовалась мужчине
Вертолет санавиации вылетал на срочный вызов Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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6 июля привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Западнодвинской ЦРБ.
В 16:06 экипаж вертолёта КА-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в Западнодвинский район для транспортировки больного.
В 19:28 мужчина был доставлен в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU