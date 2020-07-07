Вертолетом санавиации в Тверь доставили пациента из Западнодвинской ЦРБ

7 Июль 2020 2020-07-07T10:21:28+03:00

Вертолет санавиации вылетал на срочный вызов Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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6 июля привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Западнодвинской ЦРБ.

В 16:06 экипаж вертолёта КА-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в Западнодвинский район для транспортировки больного.

В 19:28 мужчина был доставлен в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU