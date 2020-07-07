В Твери автомобилист сбил девочку на велосипеде и скрылся

7 Июль 2020 2020-07-07T10:10:42+03:00

В Твери сбили девочку на велосипеде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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ДТП произошло днем, 6 июля, в районе дома №7а по улице Ржевской в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил девятилетнюю девочку на велосипеде и покинул место ДТП.

Позже было установлено, что ребенка сбил 21-летний водитель автомобиля "Митсубиши". В отношении водителя составлен административный материал.

Пострадавшей девочке оказали помощь на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU