Возле Смоленского захоронения в Твери вандалы испортили цветники и опрокинули вазоны
Озеленение участка уже восстановлено
На Смоленском захоронении вандалы испортили цветники Фото: администрация Твери
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Акт вандализма произошел в ночь на 6 июля. Возле Смоленского захоронения в Твери неизвестные повалили вертикальные цветочные конструкции, вынули цветы из вазонов и разбросали по прилегающей территории.
- Сотрудники МБУ "Зеленстрой" в настоящее время восстановили озеленение данного участка, - сообщили в администрации города.
Власти обращаются к жителям с просьбой бережно относиться к своему городу, об известных актах вандализма сообщать в правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU