2020-07-07T08:53:39+03:00
Общество

Возле Смоленского захоронения в Твери вандалы испортили цветники и опрокинули вазоны

Озеленение участка уже восстановлено
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
На Смоленском захоронении вандалы испортили цветники Фото: администрация ТвериНа Смоленском захоронении вандалы испортили цветники Фото: администрация Твери
Изменить размер текста:

Акт вандализма произошел в ночь на 6 июля. Возле Смоленского захоронения в Твери неизвестные повалили вертикальные цветочные конструкции, вынули цветы из вазонов и разбросали по прилегающей территории.

- Сотрудники МБУ "Зеленстрой" в настоящее время восстановили озеленение данного участка, - сообщили в администрации города.

Власти обращаются к жителям с просьбой бережно относиться к своему городу, об известных актах вандализма сообщать в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Полежайкин" напугал подписчиков жутким фото из больницы в Твери
Возле Смоленского захоронения в Твери вандалы испортили цветники и опрокинули вазоны
В Тверской области на трассе сгорел "КамАз"
В Твери вновь появится граффити с изображением Александра Солженицына
В Твери вновь появится граффити с изображением Александра Солженицына
Ребенка, ушедшего днем из детского сада в Твери, нашли и вернули родителям
Машина в Тверской области из-за поломки колеса врезалась в металлическое ограждение
Агрогигант построит еще шесть свиноводческих комплексов в Тверской области
В Тверской области преступная группа воровала топливо с автозаправки
За тверскими лесами и торфянниками следят беспилотники
Мужчина со шрамами пропал в районе лодочной станции в Твери
Гордума Твери намерена передать "ПАТП-1" в собственность региона
В центре Твери продолжается ремонт здания для Дворца бракосочетания
В Тверской области ЕГЭ по русскому языку пишут 5492 выпускника
Пятилетний ребёнок самовольно ушёл из детского сада в Твери
В Тверской области пьяная женщина зарезала мужчину
Исследователи подсчитали, сколько в Тверской области бедных
Мусор с проезжающего грузовика тяжело травмировал пассажирку мотоцикла в Тверской области
В Тверской области вырос объем господдержки льноводства
Житель Тверской области купил диплом инженера в переходе московского метро и устроился на работу
Сыр с кишечной палочкой производили в Конаковском районе Тверской области