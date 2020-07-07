Возле Смоленского захоронения в Твери вандалы испортили цветники и опрокинули вазоны

7 Июль 2020 2020-07-07T08:53:39+03:00

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Акт вандализма произошел в ночь на 6 июля. Возле Смоленского захоронения в Твери неизвестные повалили вертикальные цветочные конструкции, вынули цветы из вазонов и разбросали по прилегающей территории.

- Сотрудники МБУ "Зеленстрой" в настоящее время восстановили озеленение данного участка, - сообщили в администрации города.

Власти обращаются к жителям с просьбой бережно относиться к своему городу, об известных актах вандализма сообщать в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU