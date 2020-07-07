В Тверской области на трассе сгорел "КамАз"
Возможная причина ЧП - неисправность проводки
На трассе М-10 спасатели тушили горящий автомобиль Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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ЧП произошло недалеко от поселка Городня Конаковского района Тверской области. На трассе М-10 загорелся "КамАЗ".
На место прибыли спасатели, которым удалось потушить горящий грузовик. Обошлось без пострадавших.
По предварительным данным ГУ МЧС России по Тверской области, предположительная причина возгорания – неисправность проводки автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU