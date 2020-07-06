2020-07-07T00:08:17+03:00
Общество

В Твери вновь появится граффити с изображением Александра Солженицына

Это может произойти уже через неделю
Ирина СЕРГЕЕВА
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Вот так закрашивали Солженицина. Фото: Анастасия ТАРАСОВАВот так закрашивали Солженицина. Фото: Анастасия ТАРАСОВА
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В понедельник 6 июля губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил руководству города восстановить портрет известного писателя Александра Солженицына.

В течение ближайшего времени будет выбрано место для создания нового граффити с учетом того, чтобы оно было заметным. Глава региона отметил, что «это часть нашей истории, которая должна бережно храниться».

Напомним, портрет Солженицына появился на стене дома №32 по Смоленскому переулку в 2018 году. Его создал известный в Твери художник Виктор Лебедев (Джокер).

Но сделано это было без каких-либо согласований с администрацией. В итоге жильцы дома подали заявление в суд, который вынес решение о ликвидации рисунка, которая должна была быть произведена за счет автора.

Однако еще до этого неизвестные лица сначала замазали слово «не» в цитате Солженицына «жить не по лжи». Исказив ее смысл, а 4 июля полностью закрасили картину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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