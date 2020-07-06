В Твери вновь появится граффити с изображением Александра Солженицына

6 Июль 2020 2020-07-07T01:03:29+03:00

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В понедельник 6 июля губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил руководству города восстановить портрет известного писателя Александра Солженицына.

В течение ближайшего времени будет выбрано место для создания нового граффити с учетом того, чтобы оно было заметным. Глава региона отметил, что «это часть нашей истории, которая должна бережно храниться».

Напомним, портрет Солженицына появился на стене дома №32 по Смоленскому переулку в 2018 году. Его создал известный в Твери художник Виктор Лебедев (Джокер). Но сделано это было без каких-либо согласований с администрацией. В итоге жильцы дома подали заявление в суд, который вынес решение о ликвидации рисунка, которая должна была быть произведена за счет автора.

Однако еще до этого неизвестные лица сначала замазали слово «не» в цитате Солженицына «жить не по лжи», исказив ее смысл, а 4 июля картина была закрашена полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU