Ребенка, ушедшего днем из детского сада в Твери, нашли и вернули родителям

6 Июль 2020 2020-07-06T21:30:48+03:00

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В понедельник 6 июля тверской следственный отдел СК РФ получил сообщение, что 5-летний мальчик покинул территорию детского сада, находящегося на Октябрьском проспекте Твери. По этому поводу началась доследственная проверка. Чуть ранее по факту самовольного ухода ребенка из детского сада была организована прокурорская проверка.

Выяснилось, что малолетний «беглец» уже вернулся домой и ему ничего не угрожает. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ухода ребенка из детского учреждения, а также то, как исполняли свои обязанности его сотрудники, допустившие то, что мальчик остался без присмотра.

- Оценка их действиям будет дана после проведения проверки, по результатам которой последует процессуальное решение, - комментируют в СУ СК России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU