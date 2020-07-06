Машина в Тверской области из-за поломки колеса врезалась в металлическое ограждение

6 Июль 2020 2020-07-06T19:49:30+03:00

У машина сломалось колесо, и произошло ДТП Фото: Сергей ГАПОН

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6 июля в Бологовском районе Тверской области произошло ДТП.

На 356 км автодороги М-11 29-летний мужчина, управляя автомобилем "Киа Спортейдж", совершил наезд на металлическое ограждение, находящееся справа по ходу движения.

По предварительной версии у машины произошла поломка левого колеса в месте крепления.

- По время ДТП пострадала 28-летняя пассажирка. С диагнозом "перелом костей носа" она была госпитализирована в Центрадбную районную больницу Вышнего Волочка. Водитель был трезв, - комментируют в УГИБДД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU