Машина в Тверской области из-за поломки колеса врезалась в металлическое ограждение
В ДТП пострадала молодая женщина
У машина сломалось колесо, и произошло ДТПФото: Сергей ГАПОН
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6 июля в Бологовском районе Тверской области произошло ДТП.
На 356 км автодороги М-11 29-летний мужчина, управляя автомобилем "Киа Спортейдж", совершил наезд на металлическое ограждение, находящееся справа по ходу движения.
По предварительной версии у машины произошла поломка левого колеса в месте крепления.
- По время ДТП пострадала 28-летняя пассажирка. С диагнозом "перелом костей носа" она была госпитализирована в Центрадбную районную больницу Вышнего Волочка. Водитель был трезв, - комментируют в УГИБДД по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU