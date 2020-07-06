Агрогигант построит еще шесть свиноводческих комплексов в Тверской области

6 Июль 2020 2020-07-06T19:17:56+03:00

Три свиноводческих комплекса из девяти агропредприятие уже несколько лет как открыло, в том числе непосредственно под Бежецком. Фото: ПТО

Их разместят в Бежецком и Сонковском районах

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ООО «Коралл» продолжает реализацию многомиллиардного инвестпроекта в нашем регионе. Планы агрогиганта обсуждали 6 июля губернатор Игорь Руденя и председатель Совета директоров ООО «Коралл» Алексей Смирнов на совещании в областном правительстве.

Собственно планы эти таковы: до 2027 года построить в Бежецком и Сонковском районах еще шесть свиноводческих комплексов, селекционно-генетический центр, расширить цех по производству комбикормов до 300 тыс. тонн в год и создать новые цеха мясоперерабатывающего комплекса.

По информации областного правительства, в цифрах это около 2 тыс. новых рабочих мест, 30 тыс. га введенных в оборот сельхозземель, 30 млрд рублей инвестиций, более 2,2 млрд рублей налоговых отчислений.

Губернатор назвал этот инвестпроект практически эталонным не просто для региона - для АПК России.

- Наша задача – синхронизировать развитие проекта и необходимой инфраструктуры. Создание любого предприятия – это не только дело инвестора, но также областной и муниципальной властей, – сказал Игорь Руденя.

Отметим, что ООО «Коралл» несколько лет как построил и развивает три свиноводческих комплекса, а также мясоперерабатывающий и комбикормовый заводы на 1200 рабочих мест.

Ввод всех запланированных девяти свиноводческих комплексов обеспечит законченный производственный цикл на 1,2 млн свиней в год.

Участники совещания обсудили развитие инфраструктуры, необходимой для реализации инвестпроекта. Всего предполагается отремонтировать около 50 км дорог, построить свыше 9 км электросетей, более 7 км газопроводов.

Это позволит в целом существенно улучшить инфраструктуру Бежецкого и Сонковского районов в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU