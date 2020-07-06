2020-07-06T18:17:02+03:00
Происшествия

В Тверской области преступная группа воровала топливо с автозаправки

25 человек предстанут перед судом
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленники похитили 16 400 литров дизельного топлива на общую сумму более 440 000 рублейЗлоумышленники похитили 16 400 литров дизельного топлива на общую сумму более 440 000 рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области прокуратурой в суд направлено уголовное дело в отношении 25 членов преступной группы, котороые обвиняются в хищении дизельного топлива с автозаправочного комплекса.

По данным ведомства, 18 человек будут судить по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение, совершенное организованной группой либо", езе семерых - по ч. 2 ст. 160 УК РФ "Присвоение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба".

Установлено, что в период с 7 июня по 27 июля 2017 года работники автозаправки с использованием программного обеспечения организации похитили 16 400 литров дизельного топлива на общую сумму более 440 000 рублей.

В ходе расследования уголовного дела ущерб был частично возмещен. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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