В Тверской области преступная группа воровала топливо с автозаправки
В Тверской области прокуратурой в суд направлено уголовное дело в отношении 25 членов преступной группы, котороые обвиняются в хищении дизельного топлива с автозаправочного комплекса.
По данным ведомства, 18 человек будут судить по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение, совершенное организованной группой либо", езе семерых - по ч. 2 ст. 160 УК РФ "Присвоение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба".
Установлено, что в период с 7 июня по 27 июля 2017 года работники автозаправки с использованием программного обеспечения организации похитили 16 400 литров дизельного топлива на общую сумму более 440 000 рублей.
В ходе расследования уголовного дела ущерб был частично возмещен. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU