За тверскими лесами и торфянниками следят беспилотники
За природными пожарами в регионе следит Тверской территориальный пожарно-спасательный гарнизон. Работа идёт ежедневно, ведь в разгаре лето, а значит велика вероятность лесных и торфяных пожаров.
Специалисты используют беспилотники и совершают объезды территории на внедорожной технике.
Напомним, до конца лета в Тверской области продлён противопожарный режим. Это значит, что до 31 августа на территории региона нельзя пользоваться открытым огнём, бросать в траву или на землю горящие спички, окурки, стеклянные бутылки (они могут сработать как линза и разжечь пожар). Конечно, нельзя жечь траву.
Если вы обнаружили природный пожар, вызывайте спасателей: телефон 01, с мобильных – 101 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU