2020-07-06T17:34:16+03:00
Общество

За тверскими лесами и торфянниками следят беспилотники

До конца лета в Тверской области объявлен противопожарный режим
Виктория ТУШКОВА
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Тверской территориальный пожарно-спасательный гарнизон ведёт мониторинг ситуации в лесах и на торфяных месторожденияхТверской территориальный пожарно-спасательный гарнизон ведёт мониторинг ситуации в лесах и на торфяных месторожденияхФото: Артем КИЛЬКИН
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За природными пожарами в регионе следит Тверской территориальный пожарно-спасательный гарнизон. Работа идёт ежедневно, ведь в разгаре лето, а значит велика вероятность лесных и торфяных пожаров.

Специалисты используют беспилотники и совершают объезды территории на внедорожной технике.

Напомним, до конца лета в Тверской области продлён противопожарный режим. Это значит, что до 31 августа на территории региона нельзя пользоваться открытым огнём, бросать в траву или на землю горящие спички, окурки, стеклянные бутылки (они могут сработать как линза и разжечь пожар). Конечно, нельзя жечь траву.

Если вы обнаружили природный пожар, вызывайте спасателей: телефон 01, с мобильных – 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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