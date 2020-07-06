Мужчина со шрамами пропал в районе лодочной станции в Твери

6 Июль 2020 2020-07-06T16:45:49+03:00

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Валерий Анатольевич Алексеев, 1975 года рождения, пропал 3 июля. Последний раз мужчина был замечен в районе лодочной станции на улице Красной Слободы в Твери.

Пропавший ростом 182 см, худощавого телосложения, волосы темные с сединой, короткая стрижка. Был одет в рубашку с коротким рукавом в коричнево-бордовую клетку, черные брюки и черные туфли. При себе имел часы-браслет (шагомер), черный портфель, телефон, документы, ключи, портмоне.

Особые приметы: шрам под подбородком, шрам от аппендицита.

Всех, кто обладет информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(915)721-45-15, 8(910)646-34-34 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU