2020-07-06T16:22:04+03:00
Общество

Гордума Твери намерена передать "ПАТП-1" в собственность региона

Также Тверской области передадут земли, находящиеся в пользовании предприятия
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери продолжается разборка контактной сети после закрытия троллейбусного движения Фото: vk.com/"Трамвай. Троллейбус. Будущее"В Твери продолжается разборка контактной сети после закрытия троллейбусного движения Фото: vk.com/"Трамвай. Троллейбус. Будущее"
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Проект решения о передаче 17 земельных участков общей площадью 133,9 кв. метров из муниципальной собственности и региональную опубликован на сайте Тверской городской Думы. Также власти города намерены передать 100% доли в уставном капитале ООО "ПАТП-1".

В списке значатся два участка на улице Хрустальной и Петербургском шоссе, пять участков на улице Кольцевой, один в Тургиновском сельском поселении, на проспекте Калинина, улице Левитана, Акдемика Туполева, в Артиллерийском переулке, проспекте 50 лет Октября, на Бурашевском шоссе, а также трамвайное кольцо на Коминтерна.

Номинально имущество оценили в 229,6 млн рублей.

А пока в Твери продолжается разборка контактной сети после закрытия троллейбусного движения. По информации городского паблика "Трамвай. Троллейбус. Будущее", в ночь с 3 на 4 июля демонтировали поворот и участки контакной сети на площади Конституции и на остановке "Вагонный завод" в Заволжском районе. Также демонтировали въезд и выезд с разворотного кольца в том же месте.

Днем, 5 июля, работы были продолжены в районе Тверской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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