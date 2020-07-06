В центре Твери кипит ремонт здания для Дворца бракосочетания
Напомним, что под новый областной Дворец бракосочетаний реконструируют старое здание автовокзала в Свободном переулке. Оно было построено в 1958 году в стиле классицизма с просторными залами и колоннами внутри. В прошлом году областное правительство во главе с губернатором Игорем Руденей решило, что это здание отлично подойдет для Дворца бракосочетания.
Сейчас там ведется капремонт фасада, внутренних помещений, идет подготовка к восстановлению старой лепнины.
Завершить ремонт и открыть Дворец должны уже в этом году. Об этом в мае в телеэфире сообщил Игорь Руденя.
На первом этаже преображенного здания будут обустроены три зала торжественной регистрации браков, комнаты жениха и невесты, кабинеты оформления документов.
В том числе в новом Дворце бракосочетания создадут все условия для женитьбы маломобильных граждан.
На втором этаже разместится зал для регистрации новорожденных, чествования юбиляров семейной жизни, вручения медали «За любовь и верность» и т.д.
Также на втором и третьих этажах будут предоставляться госуслуги, оказываемые органами ЗАГС.
Помимо ремонта здания для ЗАГСа будет приведена в порядок и площадь перед ним.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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