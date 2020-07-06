В центре Твери кипит ремонт здания для Дворца бракосочетания

6 Июль 2020 2020-07-06T16:00:43+03:00

Запланирована реконструкция внутренний помещений и капремонт фасада, а также другие работы. Фото: ПТО

Его должны открыть в этом году

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Напомним, что под новый областной Дворец бракосочетаний реконструируют старое здание автовокзала в Свободном переулке. Оно было построено в 1958 году в стиле классицизма с просторными залами и колоннами внутри. В прошлом году областное правительство во главе с губернатором Игорем Руденей решило, что это здание отлично подойдет для Дворца бракосочетания.

Сейчас там ведется капремонт фасада, внутренних помещений, идет подготовка к восстановлению старой лепнины.

Завершить ремонт и открыть Дворец должны уже в этом году. Об этом в мае в телеэфире сообщил Игорь Руденя.

На первом этаже преображенного здания будут обустроены три зала торжественной регистрации браков, комнаты жениха и невесты, кабинеты оформления документов.

В том числе в новом Дворце бракосочетания создадут все условия для женитьбы маломобильных граждан.

На втором этаже разместится зал для регистрации новорожденных, чествования юбиляров семейной жизни, вручения медали «За любовь и верность» и т.д.

Также на втором и третьих этажах будут предоставляться госуслуги, оказываемые органами ЗАГС.

Помимо ремонта здания для ЗАГСа будет приведена в порядок и площадь перед ним.

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ИСТОЧНИК KP.RU