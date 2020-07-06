В Тверской области ЕГЭ по русскому языку пишут 5492 выпускника

6 Июль 2020 2020-07-06T15:39:34+03:00

ЕГЭ в Тверской области напишут более 5700 человек Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

6 и 7 июля выпускники Тверской области сдают ЕГЭ по русскому языку. За два дня экзамен напишут 5492 человека.

- Для профилактики коронавируса в пунктах проведения экзаменационных испытаний необходимо строго соблюдать все санитарные нормы и рекомендации Роспотребнадзора, обеспечить безопасность участников и организаторов ЕГЭ, людей, занятых в работе предметных и конфликтных комиссий, - отметил на совещании с членами правительства Тверской области губернатор Игорь Руденя.

Следующим экзаменом станет профильная математика - 10 июля. Далее история и физика - 13 июля, обществознание и химия - 16 июля, биологии и письменные части ЕГЭ по иностранным языкам - 20 июля, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам - 22 и 23 июля.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.

Всего ЕГЭ в Тверской области сдают более 5700 человек, организовано 60 пунктов сдачи.

Кстати, по информации регионального правительства, выпускники школ, награждённые медалью "За особые успехи в учении", смогут получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы с конкурсным отбором на бюджетные места.

ИСТОЧНИК KP.RU