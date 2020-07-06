2020-07-06T14:50:21+03:00
Происшествия

В Тверской области пьяная женщина зарезала мужчину

Подозреваемая задержана
Ольга ТРОФИМОВА
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По статье "Убийство" возбуждено уголовное делоПо статье "Убийство" возбуждено уголовное делоФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Преступление было совершено в ночь на 6 июля в доме, расположенном в деревне Можжарино Зубцовского района Тверской области. По указанному адресу было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

По данному факту Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Совместно с сотрудниками полиции следователи по подозрению в совершении преступления задержали 40-летнюю женщину.

По версии следствия, 6 июля подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругалась 58-летним мужчиной. В ходе ссоры женщина ударила мужчину ножом в грудь, от полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

- Решается вопрос об избрании в отношении фигурантки меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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