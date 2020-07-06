Исследователи подсчитали, сколько в Тверской области бедных

6 Июль 2020 2020-07-06T13:15:20+03:00

В нашем регионе бедных в 2019 году было 11,7%. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Среди 85-ти регионов России Тверская область находится на 44-м месте по величине доходов населения.

Это - выводы исследования аналитиков "РИА Рейтинг". Они проранжировали регионы страны в зависимости от отношения медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Медианный доход - это статистический показатель, уровень, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество населения. А фиксированный набор товаров и услуг - те товары и услуги, которые минимально необходимы каждому человеку каждый месяц. Для каждого региона его стоимость, конечно, разная (в зависимости от уровня цен).

Обладатель медианных доходов из Тверской области может позволить себе купить полтора фиксированных набора товаров и услуг. Это соотношение поместило регион на 44 строчку списка.

Самыми благополучными в материальном отношении регионами, согласно исследованию, стали Ненецкий (3,11 наборов) и Ямало-Ненецкий (2,92 наборов) автономные округа. Третью строчку рейтинга с отрывом в 20% занимает Москва (2,40 наборов). На последних позициях находятся Калмыкия (1,02), Горный Алтай (1,01) и Тыва (0,97).

Не менее интересна и другая статистика, приведённая в исследовании. А именно - процент людей, живущих за чертой бедности. В нашем регионе бедных в 2019 году было 11,7%. За чертой крайней бедности жили 1,1% населения. Для сравнения, в Москве таковых 6,6% и 0,8% соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU