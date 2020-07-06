Мусор с проезжающего грузовика тяжело травмировал пассажирку мотоцикла в Тверской области

6 Июль 2020 2020-07-06T13:11:55+03:00

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Авария произошла днем, 5 июля, на 19-м км автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Калининском районе Тверской области.

По информации региональной Госавтоинспекции, 27-летний водитель большегруза "МАЗ", по пути в Бежецк, допустил падение груза - строительного мусора - из автомобиля.

Осколки груза повредили попутный автомобиль "Mitsubishi ASX" под управлением 58-летнего водителя, а также встречный "Renault Fluence" под управлением 43-летнего водителя.

Еще от одного осколка пострадала 21-летняя пассажирка мотоцикла "Yamaha", который, под управлением 35-летнего мужчины, ехал навстречу грузовику. С тяжелыми травмами девушка госпитализирована в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU