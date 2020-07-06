2020-07-06T12:48:39+03:00
Общество

В Тверской области вырос объем господдержки льноводства

На возмещение затрат предприятиям отрасли дополнительно направляется несколько миллионов рублей
Алексей АНДРЕЕВ
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В регионе поставлена задача развивать льняную отрасль. Фото: ПТОВ регионе поставлена задача развивать льняную отрасль. Фото: ПТО
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На 3,6 млн рублей увеличен объем госсубсидий хозхяйствам региона на возмещение затрат на агротехнологические работы по посеву льна-долгунца. Общая сумма выделяемых на это средств господдержки в Верхневолжье составляет 59 млн рублей.

Областное правительство также сообщает, что из регионального бюджета предприятиям отрасли направят 60,8 млн рублей на возмещение затрат за производство и реализацию льноволокна.

В 2020 году благодаря увеличению господдержки общая площадь посевов льна-долгунца в Верхневолжье составила 5,8 тыс. га. Самые большие поля со льном находятся в Бежецком, Калязинском и Торжокском районах.

Лён – традиционная культура для Верхневолжья. В связи с этим губернатор Игорь Руденя не раз отмечал, что очень важно обеспечить производство востребованной продукции из льна на тверской земле.

В 2019 году в Тверской области с 20% до 50% были увеличены ставки субсидии на возмещение части затрат за приобретенную технику для льноводческих хозяйств.

В регионе планируется создать научно-образовательный центр по изучению, производству и переработке лубяных культур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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