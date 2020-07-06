Житель Тверской области купил диплом инженера в переходе московского метро и устроился на работу
Перед судом предстал житель Бологовского района. Мужчина обвинялся по части 3 статьи 327 УК РФ.
Судом установлено, что обвиняемый занимал должность помощника машиниста электровоза локомотивных бригад в одном из структурных подразделений ОАО "РЖД". Узнав, что в другом структурном подразделении организации имеется вакансия инженера по эксплуатации технических средств I категории, он решил сменить вид деятельности. И не имея соответствующего обазования, за 30 000 рублей купил диплом о высшем образовании железнодорожного учебного заведения в переходе московского метро.
Работодатель подлог не заподозрил, и мужчина был принят на новую должность.
Позже обвиняемый явился с повинной, раскаялся в содеянном и способствовал расследованию преступления. В судебном заседании защитник заявил ходатайство о прекращении уголовного дела.
Выслушав мнения сторон, суд ходатайство защитника удовлетворил. Уголовное дело прекращено. Постановление суда не обжаловано, вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU