Житель Тверской области купил диплом инженера в переходе московского метро и устроился на работу

6 Июль 2020 2020-07-06T12:46:35+03:00

Но позже раскаялся в содеянном

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Перед судом предстал житель Бологовского района. Мужчина обвинялся по части 3 статьи 327 УК РФ.

Судом установлено, что обвиняемый занимал должность помощника машиниста электровоза локомотивных бригад в одном из структурных подразделений ОАО "РЖД". Узнав, что в другом структурном подразделении организации имеется вакансия инженера по эксплуатации технических средств I категории, он решил сменить вид деятельности. И не имея соответствующего обазования, за 30 000 рублей купил диплом о высшем образовании железнодорожного учебного заведения в переходе московского метро.

Работодатель подлог не заподозрил, и мужчина был принят на новую должность.

Позже обвиняемый явился с повинной, раскаялся в содеянном и способствовал расследованию преступления. В судебном заседании защитник заявил ходатайство о прекращении уголовного дела.

Выслушав мнения сторон, суд ходатайство защитника удовлетворил. Уголовное дело прекращено. Постановление суда не обжаловано, вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU