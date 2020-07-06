2020-07-06T12:24:48+03:00
Общество

Сыр с кишечной палочкой производили в Конаковском районе Тверской области

Нарушения выявил Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области нашли сыр с кишечной палочкой Фото: архив "КП"В Тверской области нашли сыр с кишечной палочкой Фото: архив "КП"
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В июне во время инспекции специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области у индивидуального предпринимателя Конаковского района была отобрана проба молочной продукции.

По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Тверской областной ветлаборатории, в твердом сыре жирностью 50%, выявлено несоответствие по показателю БГКП – бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции: в кратчайшие сроки будет проинформирован производитель продукции, выдано предписание об отзыве декларации о соответствии, а также будут приняты меры по возбуждению дела об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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