Сыр с кишечной палочкой производили в Конаковском районе Тверской области

6 Июль 2020 2020-07-06T12:24:48+03:00

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В июне во время инспекции специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области у индивидуального предпринимателя Конаковского района была отобрана проба молочной продукции.

По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Тверской областной ветлаборатории, в твердом сыре жирностью 50%, выявлено несоответствие по показателю БГКП – бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции: в кратчайшие сроки будет проинформирован производитель продукции, выдано предписание об отзыве декларации о соответствии, а также будут приняты меры по возбуждению дела об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU