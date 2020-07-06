В Тверской области клещи покусали около 1500 детей

6 Июль 2020 2020-07-06T12:08:08+03:00

Всего с укусами обратились 3000 человек

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В Тверской области продолжается мониторинг за заболеваемостью населения инфекционными болезнями, передающимися с укусом клещей. Ситуация находится под контролем Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

По данным ведомства, за прошедшую неделю в медицинские организации региона обратились 236 человека, из них 50% детей. Всего, с начала сезона зарегистрировано более 3000 случаев укусов клещей среди населения, около половины обратившихся - дети.

В лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" и иных организациях продолжается исследование клещей, снятых с людей.

За предыдущую неделю возбудитель клещевого энцефалита не выявлен, в 11% обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, а также единичные случаи моницитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Роспотребнадзор рекомендует гражданам для защиты от клещей использовать реппеленты. В сезон активности насекомых не забывать периодически осматривать свою одежду и тело. В случае присасывания клеща - обратиться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU