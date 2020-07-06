В Твери еще восемь человек заразились коронавирусом

6 Июль 2020 2020-07-06T11:53:07+03:00

В Твери коронавирусом заболели еще восемь человек Фото: ПТО

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В Тверской области, по данным оперштаба на 6 июля, подтверждено 38 новых случаев коронавируса. За сутки выздоровели 12 человек. За весь период из больниц выписаны 2854 пациента.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3873 случая COVID-19. 83 человека скончались.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу по-прежнему остаются:

Тверь 1307 (+8 за сутки)

Кимры 542

Конаковский район 345 (+3)

Лихославльский район 235

Калининский район 223 (+3).

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU