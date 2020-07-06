В Твери еще восемь человек заразились коронавирусом
В Тверской области, по данным оперштаба на 6 июля, подтверждено 38 новых случаев коронавируса. За сутки выздоровели 12 человек. За весь период из больниц выписаны 2854 пациента.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3873 случая COVID-19. 83 человека скончались.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу по-прежнему остаются:
Тверь 1307 (+8 за сутки)
Кимры 542
Конаковский район 345 (+3)
Лихославльский район 235
Калининский район 223 (+3).
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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