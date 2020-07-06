Труженики села в Тверской области получают надбавку к пенсии в 1421 рубль 56 копеек

6 Июль 2020 2020-07-06T11:40:48+03:00

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В Тверской области надбавку за сельский труд получают 10 879 пенсионеров. Такие данные озвучило Тверской областное отделение Пенсионного фонда РФ. На настоящий момент сумма этой надбавки составляет 1421 рубль 56 копеек.

Повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии (по старости или инвалидности) селяне получают с 2019 года. Право на такую поддержку имеют не все жители сельской местности. Её получатели должны не менее 30 лет официально отработать в сельском хозяйстве, жить на селе и не иметь оплачиваемой работы.

Добавим, что в сельский рабочий стаж засчитывается работа в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях и организациях сфер животноводства, растениеводства и рыбоводства. Всего в перечень профессий, попадающих под действие данной меры поддержки, входит более пятисот профессий: трактористы, ветеринары, агрономы, пчеловоды и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU