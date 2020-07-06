В Тверской области "Газель" упала с моста, погиб пассажир

6 Июль 2020 2020-07-06T11:18:20+03:00

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Авария произошла днем, 3 июля, на 11-м км автодороги Сандово-Тютово Сандовского района Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 52-летний водитель автомобиля "ГАЗ 3302", не имеющий страхового полиса ОСАГО и прав управления транспортным средством, двигаясь в направлении деревни Лукино Сандовского района Тверской области, наехал на железное ограждение моста и опрокинулся на автомобиле в реку Саванка.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в Сандовскую ЦРБ. 28-летний мужчина-пассажир скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Оба были не пристегнуты ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU