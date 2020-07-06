В Тверской области после коронавируса выздоровели 2854 человека
В Тверской области продолжают выявлять случаи заболевания коронавирусом. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе подтверждено 38 новых случаев. Всего, по данным на 6 июля, инфекция выявлена у 3873 человек.
С начала пандемии из больниц выписаны 2854 человека (+12 за минувшие сутки).
В настоящее время 936 (+23 за сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков.
83 человека скончались от коронавируса (+3 за минувшие сутки).
Всего в стране, по данным на 6 июля, подтверждено 6611 случаев заражения коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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