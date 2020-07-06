2020-07-06T10:53:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области после коронавируса выздоровели 2854 человека

Подтверждено 38 новых случаев
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области подтверждено 38 новых случаев коронавируса Фото: ПТОВ Тверской области подтверждено 38 новых случаев коронавируса Фото: ПТО
Изменить размер текста:

В Тверской области продолжают выявлять случаи заболевания коронавирусом. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе подтверждено 38 новых случаев. Всего, по данным на 6 июля, инфекция выявлена у 3873 человек.

С начала пандемии из больниц выписаны 2854 человека (+12 за минувшие сутки).

В настоящее время 936 (+23 за сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков.

83 человека скончались от коронавируса (+3 за минувшие сутки).

Всего в стране, по данным на 6 июля, подтверждено 6611 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Твери 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области вырос объем господдержки льноводства
Житель Тверской области купил диплом инженера в переходе московского метро и устроился на работу
Сыр с кишечной палочкой производили в Конаковском районе Тверской области
В Тверской области клещи покусали около 1500 детей
В Твери еще восемь человек заразились коронавирусом
Труженики села в Тверской области получают надбавку к пенсии в 1421 рубль 56 копеек
В Тверской области "Газель" упала с моста, погиб пассажир
В Тверской области после коронавируса выздоровели 2854 человека
Осужденным и подследственным в Тверской области разрешили передавать посылки
Пять человек пострадали в ДТП на трассе М-10 в Тверской области
В Тверской области ежедневно проводятся профилактические рейды на водоемах
В начале недели часть Заволжского района Твери останется без света
Онлайн-прием граждан проведет руководитель Следственного управления Тверской области
Тринадцатилетняя девочка попала под машину на пешеходном переходе в Твери
В Тверской области подростки на авто врезались в столб
6 и 7 июля выпускники Твери напишут ЕГЭ по русскому языку
Трехлетний ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна в Тверской области
Тверской народный театр «На Миллионной» вошел в лонг-лист международной премии
В Тверской области открыли сезон черники
В Тверской области мужчина захотел покататься на чужом «Фольксвагене», но перехотел, когда его остановила полиция
При продаже кухонного гарнитура через интернет мужчина в Тверской области лишился почти 500 тысяч рублей
Для жителей Твери началась регистрация к марафону Забег.РФ
Тверская группа «Пионерлагерь Пыльная Радуга» устроит интернет-стрим в новом составе