В Тверской области после коронавируса выздоровели 2854 человека

6 Июль 2020 2020-07-06T10:53:37+03:00

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В Тверской области продолжают выявлять случаи заболевания коронавирусом. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе подтверждено 38 новых случаев. Всего, по данным на 6 июля, инфекция выявлена у 3873 человек.

С начала пандемии из больниц выписаны 2854 человека (+12 за минувшие сутки).

В настоящее время 936 (+23 за сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков.

83 человека скончались от коронавируса (+3 за минувшие сутки).

Всего в стране, по данным на 6 июля, подтверждено 6611 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU