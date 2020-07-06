2020-07-06T10:05:23+03:00
Общество

Осужденным и подследственным в Тверской области разрешили передавать посылки

Свидания пока запрещены
Ольга ТРОФИМОВА
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Осужденным и подследственным в Тверской области разрешили передавать посылкиОсужденным и подследственным в Тверской области разрешили передавать посылкиФото: Мария ЛЕНЦ
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С 1 июля 2020 года в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача – начальника филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-69 ФСИН России возобновляется прием передач во всех следственных изоляторах и некоторых исправительных колониях УФСИН России по Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области.

Прием передач возобновляется в ИК-1 (г. Тверь), ИК-5 (г. Вышний Волочек), ИК-6 (г. Бежецк), ИК-7 (г. Ржев), ИК-10 (Калининский район), СИЗО-1 (г. Тверь), СИЗО-2 (г. Кашин) и СИЗО-3 (г. Ржев).

- Ежедневно в помещениях комнат приема посылок и передач проводится дезинфекционная обработка. После каждого посетителя дезинфицируются поверхности, помещения проветриваются, - уточняют в ведомстве.

По-прежнему в учреждениях УФСИН действует запрет на личный прием граждан и предоставление длительных и краткосрочных свиданий. Об отмене ограничений будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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