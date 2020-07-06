Пять человек пострадали в ДТП на трассе М-10 в Тверской области

6 Июль 2020 2020-07-06T09:43:36+03:00

В ДТП пострадали пять человек Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла около 21:40 вечера, 5 июля, на 1-ом км подьезной автодороги от М-10 "Россия" к госкомплексу "Завидово" в Конаковском районе Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что неустановленный водитель, управляя автомобилем "Хундай Солярис", при движении в сторону поселка Новозавидовский, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Ниссан Альмера", под управлением 24-летней женщины-водителя, с последующим наездом на трех пешеходов.

В результате ДТП пострадали водитель и 27-летняя пассажирка автомобиля "Ниссан". С травмами девушки госпитализированы. Также госпитализировали двоих 18-летних мужчин-пешеходов, а 16-летняя девочка-подросток с травмами самостоятельно обратилась в медицинское учреждение.

На месте ДТП проводились аварийно-спасательные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU