2020-07-06T09:46:03+03:00
Общество

В Тверской области ежедневно проводятся профилактические рейды на водоемах

Они осуществляются сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам МЧС
Ирина ТАРАСОВА
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Соблюдайте правила безопасности при купании и отдыхе у водыСоблюдайте правила безопасности при купании и отдыхе у водыФото: Ольга Крыльцова
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Каждый день инспекторы ГИМС по 2 – 3 раза выезжают в места, которые наиболее популярны для отдыха возле воды у жителей региона.

Как рассказал руководитель Тверского отделения ГИМС Сергей Шлыков, целью таких выездов являются профилактические беседы на тему безопасности при нахождении в воде, а также надзор за эксплуатацией плавсредств.

Инспекторы осматривают берега водоемов, и особенно пляжи, объясняют отдыхающим опасность купания в местах, не предназначенных для этого. У владельцев маломерных судов проверяют документы и наличие спасательных средств.

Главное управление МЧС РФ по Тверской области напоминает всем о необходимости соблюдения правил безопасности при купании и отдыхе у воды, в первую очередь при нахождении на берегах водоемов с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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