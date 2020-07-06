2020-07-06T09:28:24+03:00
Общество

В начале недели часть Заволжского района Твери останется без света

В городе утвержден график плановых отключений
Ольга ТРОФИМОВА
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Жители Заволжья останутся без светаЖители Заволжья останутся без светаФото: Мария ЛЕНЦ
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С 6 по 10 июля в Твери специалисты МУП "Тверьгорэлектро" будут проводить плановые работы на электросетях.

В начале недели, 6 и 7 июля, без света останутся потребители, проживающие в Заволжском районе.

6 июля свет отключат с 9:00 до 16:00 по адресам: ул Дорожников 2а,2в,4,6-28, пер Дружный 2,12-18,22, ул Стрежневая 8,10/2,11,13, ул Кривическая 2,4,10,16,18, ул Новочеркасская 10, ул Просторная 5-29,6-32, туп Прудный 1/6, 3, пер Верный 12, ул Хуторская 3,4,7,9, ул Черкасская 1- 35,2-34, ул Русская 1-3, пер Вольный 3-9, пер Согласный 15,39/21, пер Уютный 5, ул Благоева 47-59

7 июля с 9:00 до 16:00: ул Туполева 12-36, ул Щорса 1/56-15/59,2-24, ул Пархоменко 16/56-22/59,17,19, пер Ломоносова 19-23/69, 20-24/67, ул Ломоносова 46/14-66, 57-73, пер 1-й Клубный 44, п-д 1-й Белинского 1-15,2-8, ул Добролюбова 48/1-58, 51-59/3, ул Белинского 44-56/11,51-59, ул Маяковского 47-57.

В остальные дни отключения пройдут еще в трех районах города в соответствии с установленным графиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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