Онлайн-прием граждан проведет руководитель Следственного управления Тверской области
Мероприятие состоится 10 июля
Полковник юстиции Альберт Кизимов проведет онлайн-прием граждан Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Тверской области полковник юстиции Альберт Кизимов проведет онлайн-прием граждан.
Мероприятие состоится 10 июля с 10:00 до 12:00 часов для пользователей социальной сети "ВКонтакте".
Обратиться с вопросами к руководителю следственного управления могут все желающие.
Обращение нужно оставить заранее, либо написать в комментариях под постом во время проведения приема.
ИСТОЧНИК KP.RU