Онлайн-прием граждан проведет руководитель Следственного управления Тверской области

6 Июль 2020 2020-07-06T09:16:30+03:00

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Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Тверской области полковник юстиции Альберт Кизимов проведет онлайн-прием граждан.

Мероприятие состоится 10 июля с 10:00 до 12:00 часов для пользователей социальной сети "ВКонтакте".

Обратиться с вопросами к руководителю следственного управления могут все желающие.

Обращение нужно оставить заранее, либо написать в комментариях под постом во время проведения приема.

ИСТОЧНИК KP.RU