В Тверской области подростки на авто врезались в столб
Пострадал пассажир
Двое подростков на машине врезались в столбФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла рано утром, 5 июля, в районе дома №81 по улице Луначарского в Торжке Тверской области.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, двое подростков на автомобиле врезались в опору ЛЭП.
В результате ДТП 17-летний пассажир получил травмы, 16-летний водитель не пострадал. Признаков алкогольного опьянения у него нет.
ИСТОЧНИК KP.RU