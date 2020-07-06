В Тверской области подростки на авто врезались в столб

6 Июль 2020 2020-07-06T08:46:15+03:00

Двое подростков на машине врезались в столб Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла рано утром, 5 июля, в районе дома №81 по улице Луначарского в Торжке Тверской области.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, двое подростков на автомобиле врезались в опору ЛЭП.

В результате ДТП 17-летний пассажир получил травмы, 16-летний водитель не пострадал. Признаков алкогольного опьянения у него нет.

ИСТОЧНИК KP.RU