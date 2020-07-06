2020-07-06T08:25:27+03:00
Общество

6 и 7 июля выпускники Твери напишут ЕГЭ по русскому языку

В городе подготовлено 14 пунктов проведения экзаменов
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Школьники Тверской области напишут ЕГЭ по русскому языкуШкольники Тверской области напишут ЕГЭ по русскому языкуФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

6 и 7 июля выпускники Твери и Тверской области напишут экзамен по русскому языку.

На территории города подготовлено 14 пунктов проведения экзаменов, 13 из них - на базах муниципальных общеобразовательных учреждений.

Сдавать ЕГЭ будут 2343 выпускника тверских школ. 10 июля по расписанию - профильная математика.

Далее предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов – это 24 июля (по всем предметам, кроме русского и иностранных языков) и 25 июля (по всем предметам). Те, кто не сможет сдать ЕГЭ в июле, смогут сдать экзамены в дополнительные дни с 3 по 8 августа.

Напомним, 3 июля в Твери начался основной период сдачи ЕГЭ. Первыми выпускники сдали экзамены по выбору: информатику, географию и литературу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24