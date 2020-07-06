6 и 7 июля выпускники Твери напишут ЕГЭ по русскому языку

6 Июль 2020 2020-07-06T08:25:27+03:00

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6 и 7 июля выпускники Твери и Тверской области напишут экзамен по русскому языку.

На территории города подготовлено 14 пунктов проведения экзаменов, 13 из них - на базах муниципальных общеобразовательных учреждений.

Сдавать ЕГЭ будут 2343 выпускника тверских школ. 10 июля по расписанию - профильная математика.

Далее предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов – это 24 июля (по всем предметам, кроме русского и иностранных языков) и 25 июля (по всем предметам). Те, кто не сможет сдать ЕГЭ в июле, смогут сдать экзамены в дополнительные дни с 3 по 8 августа.

Напомним, 3 июля в Твери начался основной период сдачи ЕГЭ. Первыми выпускники сдали экзамены по выбору: информатику, географию и литературу.

ИСТОЧНИК KP.RU