2020-07-05T22:27:10+03:00
Происшествия

Трехлетний ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна в Тверской области

Пострадавшего вертолетом доставили в Тверь
Ирина ТАРАСОВА
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Ребенка доставили в больницу Торопца, а потом вертолетом перевезли в ТверьРебенка доставили в больницу Торопца, а потом вертолетом перевезли в Тверь
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4 июля вертолет санавиации доставил в Детскую областную клиническую больницу Твери трехлетнего ребенка из Торопца.

Как выяснилось, малыш травмировался, когда выпал из окна квартиры.Причины трагедии все те же: мальчик облокотился на москитную сетку, и та не выдержала его вес.

Ребенка сначала привезли в Торопецкую ЦРБ, а затем вертолётом доставили в Тверь.

- По данному факту Торопецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - комментируют в СУ СК России по Тверской области.

ВАЖНО

Для предупреждения несчастных случаев рекомендуется не ставить предметы мебели близко от окон, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Никогда нельзя рассчитывать на защиту от падения с помощью москитной сетки. Даже самые качественные фирменные сетки не предназначены для того, чтобы выдерживать напор и вес ребенка.

Чтобы избежать падения, необходимо ставить на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров. Или и вовсе произвести демонтаж ручек с окон в детской и в других комнатах и использовать их лишь при необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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