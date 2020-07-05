2020-07-05T19:36:28+03:00
Звезды

Тверской народный театр «На Миллионной» вошел в лонг-лист международной премии

Зрительское голосование продлится до конца августа
Ирина ТАРАСОВА
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Театр претендует на победу в номинации «Лучший любительский театр». Фото: ТОДНТТеатр претендует на победу в номинации «Лучший любительский театр». Фото: ТОДНТ
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Народный театр «На Миллионной» Тверского областного Дома народного творчества вошел в лонг-лист престижной международной премии зрительских симпатий «Звезда театрала». В списке - 170 номинантов.

Театр «На Миллионной» (режиссёр и художественный руководитель – Владимир Семёнов), которому в 2021 году исполнится 100 лет, претендует на победу в номинации «Лучший любительский театр».

Кто из номинантов попадёт в шорт-лист, а затем станет победителем, решит зрительское голосование. Оно началось с 1 июля на сайте премии и продлится до конца августа.

Лучшими в каждой номинации будут признаны три кандидата, те, что и наберут наибольшее число голосов. Список будет сформирован и объявлен в первой половине сентября.

Лауреаты премии «Звезда Театрала-2020» будут определены по итогам осеннего голосования. Они будут объявлены и награждены 7 декабря на торжественной ежегодной церемонии в Театре Вахтангова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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