В Тверской области мужчина захотел покататься на чужом «Фольксвагене», но перехотел, когда его остановила полиция
В воскресенье 5 июля 56-летний мужчина, живущий в деревне Трясцино Кашинского района, заявил в полицию об угоне своего автомобиля «Фольксваген», который стоял во дворе дома.
Из дежурной части тут же была передана ориентировка на похищенную машину.
Сотрудники полиции проверяли все возможные маршруты передвижения угонщика. В итоге автомобиль был обнаружен в соседней деревне. Злоумышленника, который попытался скрыться от полиции, задержали.
Выяснилось, что нигде не работающий 28-летний житель Кесовогорского района был в гостях у владельца автомобиля. После того, как хозяин дома лег спать, он забрал ключи от машины и решил покататься.
- По факту угона было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, - комментируют в УМВД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU