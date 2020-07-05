В Тверской области мужчина захотел покататься на чужом «Фольксвагене», но перехотел, когда его остановила полиция

5 Июль 2020 2020-07-05T16:46:03+03:00

Теперь угонщику грозит до пяти лет лишения свободы

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В воскресенье 5 июля 56-летний мужчина, живущий в деревне Трясцино Кашинского района, заявил в полицию об угоне своего автомобиля «Фольксваген», который стоял во дворе дома.

Из дежурной части тут же была передана ориентировка на похищенную машину.

Сотрудники полиции проверяли все возможные маршруты передвижения угонщика. В итоге автомобиль был обнаружен в соседней деревне. Злоумышленника, который попытался скрыться от полиции, задержали.

Выяснилось, что нигде не работающий 28-летний житель Кесовогорского района был в гостях у владельца автомобиля. После того, как хозяин дома лег спать, он забрал ключи от машины и решил покататься.

- По факту угона было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, - комментируют в УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU