При продаже кухонного гарнитура через интернет мужчина в Тверской области лишился почти 500 тысяч рублей

5 Июль 2020 2020-07-05T14:46:42+03:00

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Интернет-мошенники продолжают атаковать жителей Тверской области. И их методы становятся все более изощренными.

Для того, чтобы радость онлайн-покупок или продаж не была омрачена потерей денег, УМВД России по Тверской области рекомендует жителям региона обратить внимание на некоторые признаки потенциально опасных сделок.

Сюжет одной из них может развиваться по такому сценарию: лжепокупатель якобы заинтересовался выставленной на продажу вещью. Он высказывает желание оплатить покупку и просит у продавца номер карты или реквизиты банковского счета и цифры, пришедшие в смс-сообщении на телефон.

- При овладении данной информацией мошенник тут же входит в ваш личный кабинет банка, клиентом которого вы являетесь, откуда списывает все имеющиеся на счетах деньги, - отмечают в УМВД России по Тверской области.

На днях в аналогичной ситуации пострадал 31-летний мужчина. На одном из сайтов он продавал кухонный гарнитур, но после обращения "покупателя" повелся на уловку мошенника и назвал ему номер карты. В итоге с его банковского счета списали 467 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU