2020-07-05T14:46:42+03:00
Происшествия

При продаже кухонного гарнитура через интернет мужчина в Тверской области лишился почти 500 тысяч рублей

Их списал с карты мошенник
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Методы мошенников становятся все более изощренными. Будьте аккуратныМетоды мошенников становятся все более изощренными. Будьте аккуратныФото: Мария ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Интернет-мошенники продолжают атаковать жителей Тверской области. И их методы становятся все более изощренными.

Для того, чтобы радость онлайн-покупок или продаж не была омрачена потерей денег, УМВД России по Тверской области рекомендует жителям региона обратить внимание на некоторые признаки потенциально опасных сделок.

Сюжет одной из них может развиваться по такому сценарию: лжепокупатель якобы заинтересовался выставленной на продажу вещью. Он высказывает желание оплатить покупку и просит у продавца номер карты или реквизиты банковского счета и цифры, пришедшие в смс-сообщении на телефон.

- При овладении данной информацией мошенник тут же входит в ваш личный кабинет банка, клиентом которого вы являетесь, откуда списывает все имеющиеся на счетах деньги, - отмечают в УМВД России по Тверской области.

На днях в аналогичной ситуации пострадал 31-летний мужчина. На одном из сайтов он продавал кухонный гарнитур, но после обращения "покупателя" повелся на уловку мошенника и назвал ему номер карты. В итоге с его банковского счета списали 467 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области открыли сезон черники
В Тверской области мужчина захотел покататься на чужом «Фольксвагене», но перехотел, когда его остановила полиция
При продаже кухонного гарнитура через интернет мужчина в Тверской области лишился почти 500 тысяч рублей
Для жителей Твери началась регистрация к марафону Забег.РФ
Тверская группа «Пионерлагерь Пыльная Радуга» устроит интернет-стрим в новом составе
За последние сутки число заболевших коронавирусом особенно выросло в Калининском районе
В Тверской области от коронавируса за сутки 37 человек выздоровели, а трое умерли
Вертолёт санавиации транспортировал пациента в Детскую областную больницу Твери
Сотрудники МЧС Тверской области дезинфицируют школы накануне ЕГЭ
Пенсионерке в Твери понравился смартфон девушки, и она украла его
Администрация Твери: "Граффити Солженицына закрасили по решению суда"
На мокрой дороге в Твери столкнулись "Лада" и мотоцикл
Граффити с изображением Солженицына в Твери все-таки закрасили
За последние сутки Тверь остается лидером по количеству заболевших коронавирусом
В лесах Тверской области противопожарный режим продлен до 31 августа
В Тверской области от коронавируса за сутки 94 человека выздоровели, а трое умерли
Женщина в Тверской области погибла, спускаясь по простыням с пятого этажа
Музей имени Лизы Чайкиной в Твери приглашает на выставки, посвященные 75-летию Победы
В Тверской области проведут онлайн-викторину «Чесменское сражение»
В Тверской области в связи с пандемией продолжается закупка оборудования для больниц
В Тверской области синие пассажирские автобусы выйдут на маршруты в Ржеве и Старице
В Твери начался основной период сдачи ЕГЭ
В Тверской области планируется дать работу на лето не менее 3500 подросткам
В Твери Заволжье встало в огромных пробках из-за ремонта дороги
Пополнить баланс ЕСПБ жители Твери смогут до 5 июля включительно