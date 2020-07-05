Тверская группа «Пионерлагерь Пыльная Радуга» устроит интернет-стрим в новом составе
5 июля состоится первый в истории интернет-стрим группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга» в полном (новом) составе. Клубы уже открываются, но онлайн-встречу решено было провести задолго до этого.
- Билет на фрик-шоу, чёрный экран и отданный нам кусок вечера-ночи воскресенья. Лицезрейте наш первый в мире электрический виртуальный ритуал. Устройте слэм в комментариях! - обращается к поклонникам группы лидер Алексей Румянцев.
Желающие могут задать Алексею вопросы, которые их интересуют. главное, успеть это сделать под постом в группе до начала прямой трансляции.
Начало в 18.00.
Переход по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU