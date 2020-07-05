Тверская группа «Пионерлагерь Пыльная Радуга» устроит интернет-стрим в новом составе

5 Июль 2020 2020-07-05T12:55:11+03:00

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5 июля состоится первый в истории интернет-стрим группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга» в полном (новом) составе. Клубы уже открываются, но онлайн-встречу решено было провести задолго до этого.

- Билет на фрик-шоу, чёрный экран и отданный нам кусок вечера-ночи воскресенья. Лицезрейте наш первый в мире электрический виртуальный ритуал. Устройте слэм в комментариях! - обращается к поклонникам группы лидер Алексей Румянцев.

Желающие могут задать Алексею вопросы, которые их интересуют. главное, успеть это сделать под постом в группе до начала прямой трансляции.

Начало в 18.00.

Переход по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU