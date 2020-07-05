Для жителей Твери началась регистрация к марафону Забег.РФ
Дистанции рассчитаны на разные возраста
К яркому празднику бега присоединится и Тверь. Фото: Забег.рф
Изменить размер текста:
2 августа в России пройдет IV Всероссийский полумарафон Забег.РФ.
Кратко о мероприятии - 85 городов по всей стране, 11 часовых поясов и 1 старт для нескольких тысяч любителей спорта. "Это больше, чем ЗаБег. Это мировой рекорд", - значится в описании мероприятия.
К яркому празднику бега, который пройдет от Калининграда до Камчатки, присоединится и Тверь.
Принять участие в полумарафоне могут все желающие. Дистанции рассчитаны на разные возраста: 21,1 км, 10 км, 5 км и 1,5 км.
- Все кто хочет бежать этим летом регистрируйтесь! - отмечают организаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU