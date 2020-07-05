2020-07-05T14:14:57+03:00
Общество

Для жителей Твери началась регистрация к марафону Забег.РФ

Дистанции рассчитаны на разные возраста
Ирина ТАРАСОВА
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К яркому празднику бега присоединится и Тверь. Фото: Забег.рфК яркому празднику бега присоединится и Тверь. Фото: Забег.рф
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2 августа в России пройдет IV Всероссийский полумарафон Забег.РФ.

Кратко о мероприятии - 85 городов по всей стране, 11 часовых поясов и 1 старт для нескольких тысяч любителей спорта. "Это больше, чем ЗаБег. Это мировой рекорд", - значится в описании мероприятия.

К яркому празднику бега, который пройдет от Калининграда до Камчатки, присоединится и Тверь.

Принять участие в полумарафоне могут все желающие. Дистанции рассчитаны на разные возраста: 21,1 км, 10 км, 5 км и 1,5 км.

- Все кто хочет бежать этим летом регистрируйтесь! - отмечают организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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